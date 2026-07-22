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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yüksek maliyeti nedeniyle N'Golo Kante ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 20:30
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, şu ana kadar 4 transfer açıkladı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Fenerbahçe, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Birkaç bölgeye daha takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Fred olmuştu.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Ancak teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Brezilyalı orta saha oyuncusunun takımda kalacağını söyledi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Fred'i takımda tutma kararı alan sarı-lacivertlilerde gözler N'Golo Kante'ye çevrildi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Yönetim, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Al Ittihad'dan transfer edilen Fransız futbolcu ile yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

Adı Paris FC ile anılan Kante ile vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, tecrübeli yıldızın alternatifini İtalya'da buldu.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

KANTE'NİN YERİNE EL AYNAOUI

Europa Calcio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

25 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü ve istikrarlılığıyla öne çıktığı ve bu özellikleri sayesinde orta sahada 8 numaradan 10 numaraya kadar birçok farklı pozisyonda oynayabildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek

LIVERPOOL VE MANCHESTER UNITED DA İLGİLENİYOR

Haberde El Aynaoui ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Liverpool ve Manchester United'ın da ilgilendiği aktarıldı.

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