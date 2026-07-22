Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Kante'nin yerine gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yüksek maliyeti nedeniyle N'Golo Kante ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 20:30
Birkaç bölgeye daha takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.
10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Fred olmuştu.
Ancak teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Brezilyalı orta saha oyuncusunun takımda kalacağını söyledi.
Fred'i takımda tutma kararı alan sarı-lacivertlilerde gözler N'Golo Kante'ye çevrildi.
Yönetim, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Al Ittihad'dan transfer edilen Fransız futbolcu ile yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istiyor.
Adı Paris FC ile anılan Kante ile vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, tecrübeli yıldızın alternatifini İtalya'da buldu.
KANTE'NİN YERİNE EL AYNAOUI
Europa Calcio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui ile ilgileniyor.
25 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü ve istikrarlılığıyla öne çıktığı ve bu özellikleri sayesinde orta sahada 8 numaradan 10 numaraya kadar birçok farklı pozisyonda oynayabildiği belirtildi.
LIVERPOOL VE MANCHESTER UNITED DA İLGİLENİYOR
Haberde El Aynaoui ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Liverpool ve Manchester United'ın da ilgilendiği aktarıldı.
Roma'nın en umut vadeden oyuncularından birini bırakmaya niyetli olmadığı ancak gelebilecek iyi bir teklifin durumu değiştirebileceği kaydedildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.