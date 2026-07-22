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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:33
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların katıldığı idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

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