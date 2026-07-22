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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Ebrar Karakurt Kanada maçında oynayacak mı? Ebrar neden yok?

Ebrar Karakurt Kanada maçında oynayacak mı? Ebrar neden yok?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelirken, milli yıldız Ebrar Karakurt'un kadrodaki durumu sporseverlerin odak noktası oldu. Başantrenör Daniele Santarelli'nin rotasyonu ve oyuncuların fiziksel durumları takip edilirken, "Ebrar Karakurt Kanada maçında oynayacak mı?", "Ebrar sakat mı, neden kadroda yok?" soruları arama motorlarında üst sıralara yükseldi. İşte Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un son durumu ve Kanada maçı kadro detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:02
Ebrar Karakurt Kanada maçında oynayacak mı? Ebrar neden yok?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız (Filenin Sultanları), Çin'deki dev randevuya kilitlendi. Kritik mücadele öncesinde sporseverlerin ve voleybol tutkunlarının gözü, milli takımın en önemli hücum güçlerinden biri olan Ebrar Karakurt'a çevrildi. Arama motorlarında "Ebrar Karakurt Kanada maçında oynayacak mı?", "Ebrar sakat mı, kadroda neden yok?" ve "Santarelli'nin Kanada maçı ilk 6'sı kimlerden oluşuyor?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sağlık durumu, kadro tercihleri ve maç öncesi son gelişmeler...

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki zorlu mücadelesi 23 Temmuz Perşembe günü saat 11:00'de oynanacak.

EBRAR KARAKURT KANADA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL Finalleri için açıklanan geniş ve maç kadrosunda yer almayan Ebrar Karakurt'un Kanada karşısında sahada olması beklenmiyor.

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