RAMS Başakşehir evinde Inter Turku ile yenişemedi!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin golünü 54. dakikada Emin Bayram kaydetti. Konuk ekibin golü ise 16'ncı dakikada Clinton Jephta'dan geldi.

Inter Turku ile RAMS Başakşehir arasındaki rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

SEZONUN İLK GOLÜ EMİN BAYRAM'DAN

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden yeni transfer Emin Bayram, turuncu-lacivertlilerin 2026-2027 sezonundaki ilk golüne de imza attı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandıran 23 yaşındaki savunma oyuncusu, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Westerlo'dan kadroya katıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağdan Karbownik'i geçerek çizgiye inen Essomba'nın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Conteh'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

9. dakikada Yusuf Sarı'nın savunma arkasına ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in dar açıdan uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jephta'nın uzak direğe şutunda topu filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada misafir takım ikinci gole çok yaklaştı. Laine'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa iyi yükselen Kuittinen'nin kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda çeldi. Oluşan karambolden sonuç çıkmadı ve İstanbul Başakşehir topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

20. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Sağdan Yusuf Sarı'nın uzak direğe ortasında altıpasın solunda Brnic'in kafa vuruşunda, kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada İstanbul Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov'un sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

39. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Karbownik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleciden seken top altıpasta Ömer Ali Şahiner'in önüne düştü. Ömer Ali'nin şutunda, kaleci ikinci kez meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

57. dakikada sağdan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında kaleciyi geçen topa Brnic'in boş kaleye kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Tauriainen'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Ahiabu'nun gelişine volesinde, top üstten auta çıktı.

82. dakikada soldan ceza sahasına giren Fayzullaev'in arka direğe plasesine kaleci son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Inter Turku, Clinton Jephta'nın attığı golle temsilcimiz Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/p4tMgyXmqL — TRT Spor (@trtspor) July 22, 2026