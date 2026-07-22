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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni sezon mesaisi sürüyor!

Galatasaray'ın yeni sezon mesaisi sürüyor!

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift idmanla sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 00:09
Galatasaray'ın yeni sezon mesaisi sürüyor!

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna yönelik hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Akşam idmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'ya giderek 29 Temmuz'a kadar burada hazırlık maçları oynayıp, kamp yapacak.

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