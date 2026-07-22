Beşiktaş'tan orta sahaya Kolombiyalı dinamo! 10+4 kuralına uyuyor

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Salih Özcan'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlıların, orta saha takviyesi için bir ismi daha gündemine aldığı öğrenildi.

HEDEFTE PUERTA VAR

Fusball Europa'da yer alan habere göre Beşiktaş, Racing Santander forması giyen 22 yaşındaki Gustavo Puerta'nın transfer şartlarını sordu. Siyah-beyazlıların oyuncuyu transfer listesine aldığı ancak şu ana kadar İspanyol kulübüyle resmi temas kurmadığı belirtildi.

20 MİLYON EURO

Haberde, Beşiktaş'a Puerta'nın bonservisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu bilgisinin verildiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE YALNIZ DEĞİL

Öte yandan Beşiktaş'ın transfer yarışında yalnız olmadığı ifade edildi. Eintracht Frankfurt, Porto, Lazio, Roma, Bologna ve Atalanta'nın da Gustavo Puerta'yla ilgilendiği öne sürüldü.

Ayrıca Bayer Leverkusen'in de olası transferi yakından takip ettiği ifade edildi. Alman ekibinin, Puerta'yı 3.5 milyon euro karşılığında Racing Santander'e satarken sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini sözleşmeye eklettiği aktarıldı. Bu nedenle olası bir transferden Leverkusen'in de önemli bir gelir elde edebileceği belirtildi. Gustavo Puerta'nın özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz yıl Bayer Leverkusen'den Racing Santander'e transfer olan Kolombiyalı orta saha oyuncusu, 33 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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