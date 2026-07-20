Mundo Deportivo da Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin kendi altın sayfalarını yazarak Lionel Messi'nin Arjantin'ine karşı ikinci Dünya Kupası'nı kazandığını ifade etti: "Evet, bu onların hayatlarının finaliydi. Bir ülkenin ve bir neslin tarihini sonsuza dek değiştirecek bir maç. İspanya artık 2010'u tekrarlanamaz bir anı olarak hatırlamak zorunda kalmayacak. Luis de la Fuente'nin takımı kendi altın sayfasını yazdı ve Leo Messi'nin Arjantin'ine karşı ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı."

Arjantin basını ise İspanya'nın şampiyonluğu hak ettiğini kabul etti. Ole, Arjantin'in son ana kadar mücadele ettiğini ancak kupayı hak eden tarafın İspanya olduğunu yazdı: "Arjantin elinden gelenin en iyisini yaptı ve sonuna kadar mücadele etti. İspanya şampiyonluğu hak etti."