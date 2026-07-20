İspanya-Arjantin finalinin ardından dış basından gündem olan manşetler!
FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Bu dev mücadeleden Matadorlar 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve turnuvada mutlu sona ulaştı. İspanya'nın Lionel Messi'li Arjantin'e karşı aldığı zaferin ardından dış basından karşılaşma ile ilgili flaş manşetler atıldı. İşte detaylar...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 11:26
Mundo Deportivo da Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin kendi altın sayfalarını yazarak Lionel Messi'nin Arjantin'ine karşı ikinci Dünya Kupası'nı kazandığını ifade etti: "Evet, bu onların hayatlarının finaliydi. Bir ülkenin ve bir neslin tarihini sonsuza dek değiştirecek bir maç. İspanya artık 2010'u tekrarlanamaz bir anı olarak hatırlamak zorunda kalmayacak. Luis de la Fuente'nin takımı kendi altın sayfasını yazdı ve Leo Messi'nin Arjantin'ine karşı ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı."
Arjantin basını ise İspanya'nın şampiyonluğu hak ettiğini kabul etti. Ole, Arjantin'in son ana kadar mücadele ettiğini ancak kupayı hak eden tarafın İspanya olduğunu yazdı: "Arjantin elinden gelenin en iyisini yaptı ve sonuna kadar mücadele etti. İspanya şampiyonluğu hak etti."
Clarin, Messi'nin son dansının gözyaşlarıyla sona erdiğini belirtti: "Arjantin, üstün İspanya'ya yenildi; Messi'nin son dansı gözyaşlarıyla sona erdi" başlığını kullanırken maçla ilgili, "Final, Arjantin üzerinde ağır bir yük oluşturdu ve üst üste ikinci şampiyonluk hayali, maçın büyük bölümünde, neredeyse ilk dakikadan itibaren, gerçekleşmesi imkansız bir hayal gibi görünüyordu."
La Nacion ise İspanya'nın maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu ve Arjantin'i savunmaya zorladığını aktardı: "Maçın başından itibaren İspanya oyunun kurallarını belirledi. Topa sahip olma ve yüksek baskıyla Arjantin'i geri çekilmeye ve savunmada yanıtlar aramaya zorladı."
Alman basınından Bild, finali İspanya için sevinç, Arjantin için ise büyük bir hüzün olarak değerlendirdi: "İspanya için sevinç ve coşku, Messi ve Arjantin için acı ve gözyaşı"
Kicker ise İspanya'nın hak ederek dünya şampiyonu olduğunu yazdı: "İspanya, hak ederek dünya şampiyonu oldu."
Portekiz'in A Bola gazetesi, "Tanınmaz hale gelen şampiyon" başlığını kullanırken, Arjantin'in etkisiz futboluna dikkat çekti ve Ferran Torres'i maçın kahramanı ilan etti: "Tanınmaz hale gelen şampiyon" başlığını kullandı. Final için yapılan değerlendirmede, "Dünya Kupası finali, neredeyse tamamen Arjantin yüzünden hayal kırıklığı yaratan bir gösteriydi; Arjantin ancak 117. dakikada kaleye ilk şutunu çekebildi. İspanya'nın kahramanı Ferran Torres oldu."
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Ferran Torres'in Arjantin'i yıkan isim olduğunu yazdı: "Ferran Arjantin'i bitirdi ve İspanya'yı dünya şampiyonu yaptı"
İngiliz basını da İspanya'nın performansını öven yorumlar yaptı. Telegraph, İspanya'nın kupayı kazanmasının futbol adına önemli bir sonuç olduğunu belirtti: "Spor kazandı. İspanya Dünya Kupası'nı kazandı ve hepimiz bunun sayesinde daha iyi durumdayız. Futbol da bunun sayesinde daha iyi durumda. Gerçekten de İspanya'nın bu finali kazanmasına çok ihtiyaç vardı. Aksi takdirde bir suç işlemiş gibi hissederdik."
Fransız L'Equipe ise İspanya'yı "Oyunun kralları" olarak tanımladı. Gazete, İspanya'nın oyun anlayışından taviz vermeden kupaya ulaştığını vurguladı: "İspanya, hayal kırıklığı yaratan ve düzensiz bir maçta büyük ölçüde üstünlük sağladı; ancak yine de ritmini, niyetlerini ve topa sahip olma odaklı futbolunu, asla pes etmeden ve tarzından vazgeçmeden ortaya koymayı başardı."
BBC Ferran Torres'in uzatmalarda attığı golle kupanın sahibini belirlediğini yazdı: "Ferran Torres'in uzatma dakikalarında galibiyet golünü atması ve Rodri'nin New Jersey'de kupayı havaya kaldırmasıyla birlikte, Arjantin'e pek çok kişinin sempati duyduğunu hayal etmek zor."
Guardian, İspanya'nın sabırlı ve kimliğinden ödün vermeyen futbol anlayışıyla şampiyonluğa ulaştığını ifade etti: "İspanya, Ferran Torres'in 10 kişi kalan Arjantin'in direncini kırmasıyla Dünya Kupası'nı kazandı." başlığı kullanıldı. Finalle ilgili yapılan değerlendirmede, "Bu, bir fikrin, bir kimliğin zaferiydi. Sarsılmaz ve sabırlı bir inancın zaferiydi. Ve her şey bittiğinde, İspanya'nın yeni jenerasyonu 2010 Dünya Kupası'ndaki jenerasyonu örnek almıştı, o efsanevi isimlerin hepsi için adeta bir coşku vardı."
Times ise İspanya'nın pas oyunu ve baskısıyla Arjantin'i etkisiz bıraktığını savundu: "Birçok açıdan acı bir sonla yöntem, çılgınlığı yendi. İspanya, mantıklı ve alışılmış paslaşma, pres ve pozisyon alma oyunuyla Arjantin'i darmadağın etti. Arjantin, çekişmeli ve hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası finalinde tamamen dağıldı. İspanya güzel bir gol attı, Arjantin ise maçtaki acımasız performansının ardından, maç bittikten sonra sergilediği berbat davranışla bize çirkinliğini gösterdi."
Sky Sports da Ferran Torres'in golüyle gelen ikinci Dünya Kupası zaferinin hak edilmiş bir başarı olduğuna dikkat çekti: "Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol, İspanya'ya ikinci şampiyonluğu getirdi." İspanya haklı bir galibiyet elde etti. Torres, İspanya'nın 20. şutunda golü bulurken, Arjantin maç boyunca kaleye tek bir şut bile çekemedi."
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