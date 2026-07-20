Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood için olay sözler!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri sırasında adı sarı-lacivertliler ile anılan Antonio Conte'den gündem olacak sözler geldi. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood hakkındaki açıklamaları bir hayli dikkat çekti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 13:29
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, futbol dünyasının da gündeminde.
Sarı-lacivertlilerin seçim sürecinde başkan adaylarından Hakan Safi'nin anlaştığını duyurduğu İngiliz kanadın transferini Başkan Aziz Yıldırım bitirmişti.
SAFİ'NİN ADAYLARINDAN BİRİYDİ
Seçim kampanyasında Safi'nin teknik direktör adaylarından bir tanesi olarak gösterilen Antonio Conte'den Greenwood hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.
CONTE'DEN GREENWOOD İTİRAFI
Dünya Kupası finali öncesinde DAZN'a konuşan İtalyan teknik adam, Greenwood'u ilk sezonunda Napoli'ye transfer etmek istediğini açıkladı.
"BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜM"
Roma'nın Greenwood'u transfer etmek istemesini değerlendiren Conte, "Greenwood çok güçlü bir futbolcu. Napoli'deki ilk yılımda onu biz de istedik, hatta babasıyla da görüştüm. Yazık oldu, Roma'ya gitse kariyeri adına önemli bir adım olurdu." ifadelerini kullandı.
Conte'nin büyük önem verdiği transfer gerçekleşmeyince Greenwood, Marsilya'da kariyerini sürdürdü ve son iki sezonda Ligue 1'de attığı 37 golle dikkat çekti.
ROMA'NIN PLANLARINI FENERBAHÇE BOZDU
Bu yaz Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin isteği doğrultusunda Greenwood'u kanat hattını güçlendirmek için bir numaralı hedef olarak belirlemişti. Oyuncunun da transfer için olumlu yaklaştığı iddia ediliyordu.
Ancak Fenerbahçe'nin transfer için devreye girmesi dengeleri değiştirdi. Sarı-lacivertliler, İngiliz oyuncuyu 39 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Greenwood aynı zamanda, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenmiş oyuncusu olarak tarihe geçti.