Hernan Crespo, Meksika Ligi ekiplerinden Atlas'ın yeni teknik direktörü oldu

Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Atlas, teknik direktörlük görevine Hernan Crespo'yu getirdiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Rojinegro ailesi olarak, kazanmaya alışkın, karakterli takımlar geliştiren ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktörü karşılıyoruz. Bu nitelikler, La Academia'nın bu yeni aşamasını yönlendiren değerler ve vizyonla örtüşüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak Brezilya ekibi Sao Paulo'yu çalıştıran 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, 1 Ağustos'ta Monterrey karşılaşmasıyla yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.