Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood'u transfer ederek dünya çapında ses getirmişti. İspanyol basını, Al Ahli, Atletico Madrid ve Roma'nın da istediği 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 18:13
Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin Greenwood transferi için Fransız ekibine 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze ile oynanan mücadelede ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçen yıldız futbolcuyla Al Ahli, Roma ve Atletico Madrid ile de ilgileniyordu.
İspanyol basını, İngiliz kanat oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
BARCELONA DA İSTEDİ
Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadan önce Mason Greenwood'u transfer etmeyi düşündü.
İspanyol ekibinin sportif direktörü Deco'nun, yıldız futbolcuyu yaz başında öncelikli listeye dahil ettiği belirtildi.
Barcelona'nın Mason Greenwood'u düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli bir aday olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Ancak Katalan ekibinin Newcastle United'dan Anthony Gordon ve Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi tercih ettiği vurgulandı.
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