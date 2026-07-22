Yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni bir takımla 2026/27 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf gibi isimlerle sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiyse Mason Greenwood oldu.