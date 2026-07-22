CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood'u transfer ederek dünya çapında ses getirmişti. İspanyol basını, Al Ahli, Atletico Madrid ve Roma'nın da istediği 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 18:13
Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni bir takımla 2026/27 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf gibi isimlerle sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiyse Mason Greenwood oldu.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Kanarya, transferi için uzun uğraşlar verdiği İngiliz yıldızı renklerine bağladı.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Sarı-lacivertlilerin Greenwood transferi için Fransız ekibine 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze ile oynanan mücadelede ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçen yıldız futbolcuyla Al Ahli, Roma ve Atletico Madrid ile de ilgileniyordu.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

İspanyol basını, İngiliz kanat oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

BARCELONA DA İSTEDİ

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadan önce Mason Greenwood'u transfer etmeyi düşündü.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

İspanyol ekibinin sportif direktörü Deco'nun, yıldız futbolcuyu yaz başında öncelikli listeye dahil ettiği belirtildi.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Barcelona'nın Mason Greenwood'u düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli bir aday olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Greenwood ile ilgili flaş gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Ancak Katalan ekibinin Newcastle United'dan Anthony Gordon ve Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi tercih ettiği vurgulandı.

İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali...
F.Bahçe'de Gornik maçı sonrası ilk ayrılık gerçekleşiyor!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te Terörsüz Türkiye mesajı: "Çerçeve yasada anlayış birliği var"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!
Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali... İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali... 16:37
F.Bahçe'de rövanş maçının hazırlıkları başladı F.Bahçe'de rövanş maçının hazırlıkları başladı 16:33
Ebrar Karakurt Kanada maçında var mı? Ebrar Karakurt Kanada maçında var mı? 16:02
Filenin Sultanları sahada! Türkiye - Kanada (VNL) Filenin Sultanları sahada! Türkiye - Kanada (VNL) 15:52
G.Saray'a Mastantuono müjdesi! G.Saray'a Mastantuono müjdesi! 15:47
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı 15:29
Daha Eski
İtalya yarı finalde! İtalya yarı finalde! 15:24
Foden M. Ciyt'de kalıyor! Resmen duyuruldu Foden M. Ciyt'de kalıyor! Resmen duyuruldu 15:13
Udinese'den Zaniolo için flaş karar! Udinese'den Zaniolo için flaş karar! 14:42
G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! 14:27
Italiano'dan transfer açıklaması! Italiano'dan transfer açıklaması! 13:53
Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! 13:47