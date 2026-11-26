Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşan Beşiktaş'a ve güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalan siyah-beyazlı taraftarlara destek mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.