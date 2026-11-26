Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Batum'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında oyun Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesi nedeniyle durdu. Yaşanan olaylar sonrası Süper Lig ekipleri adeta kenetlendi ve Beşiktaş' destek mesajları geldi.
İŞTE YAPILAN O PAYLAŞIMLAR:
"Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" 🇹🇷🇵🇸 Teşekkürler Beşiktaş! https://t.co/yOdrr8p9ME— Erzurumspor FK (@Erzurumspor) November 26, 2026
KAMUOYU DUYURUSU Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz. Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyor, UEFA'nın bu yöndeki kararlarına tepki gösteriyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Sahadaki rekabetimiz ne olursa olsun, Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içerisinde olmak ortak sorumluluğumuzdur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Samsunspor Futbol Kulübü— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) November 26, 2026
KAMUOYUNA DUYURU Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Beşiktaş JK'nin, iç saha müsabakasını kendi ülkesinde ve taraftarları önünde oynamak yerine Gürcistan'da oynamaya mahkûm bırakılmasını ve bu haksızlığın önüne geçilememesini kabul etmiyoruz. Sportif adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmayan bu kararın yanı sıra, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında, kulüp renklerimizden bağımsız olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 26, 2026