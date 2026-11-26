Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Batum'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında oyun Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesi nedeniyle durdu. Yaşanan olaylar sonrası Süper Lig ekipleri adeta kenetlendi ve Beşiktaş' destek mesajları geldi.

İŞTE YAPILAN O PAYLAŞIMLAR:

KAMUOYU DUYURUSU Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz. Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyor, UEFA'nın bu yöndeki kararlarına tepki gösteriyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Sahadaki rekabetimiz ne olursa olsun, Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içerisinde olmak ortak sorumluluğumuzdur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Samsunspor Futbol Kulübü