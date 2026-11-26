Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya deplasmanında galibiyet arıyor. Bordo-mavililer, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE

İŞTE CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou, Dinis Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Bruno Jordão, Ebong, Sensi, Godoy, Zwarts.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başladı.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Avrupa mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle CSKA Sofia, temsilcimiz Trabzonspor karşısında öne geçti. https://t.co/GmKzvkXEBA — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 161. MAÇINA ÇIKIYOR

Karadeniz temsilcisi, CSKA Sofya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 161. maçını oynuyor. 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde 160 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, bu maçların 58'ini kazandı. Bordo-mavililer 39 beraberlik ve 63 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında rakip fileleri 200 kez havalandırırken kalesinde 217 gol gördü.

TRABZONSPOR İLK KEZ BULGAR TAKIMIYLA KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor, CSKA Sofya mücadelesiyle tarihinde ilk kez bir Bulgar takımıyla karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer açısından bu karşılaşma yalnızca Avrupa kupalarındaki 161. maç olması nedeniyle değil, aynı zamanda Bulgaristan futboluyla ilk resmi randevu olması bakımından da önem taşıyor.