UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Beşiktaş, soykırımcı İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın başkenti Batum'da karşı karşıya geldi.

Batumi Arena'da oynanan maçın 25. dakikasında Gürcü polisin Filistin bayrağı açan, tezahüratlar ve pankartlarla Filistin'e destek veren Beşiktaş taraftarlarına biber gazlı ve coplu skandal müdahalesi sonrası tribünler karıştı, maç durdu.

Yaşanan olaylar sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Beşiktaş taraftarlarına destek verdi. İşte Çelik'in o açıklaması:

"Gürcistan'da oynanan maçta "FİLİSTİN'e ÖZGÜRLÜK" pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.