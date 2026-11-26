Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında soykırımcı İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Şeva ile karşı karşıya geldi. Güvenlik gerekçeleriyle Batum'da oynanan mücadele, 25. dakikada tribünde yaşanan olaylar nedeniyle durdu. Gürcistan polisinin Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara orantısız şiddeti ve biber gazlı müdahalesi gündem olurken Beşiktaş taraftarları, açtığı o pankart ile Filistin'e gösterdiği destekte geri adım atmadı.

Polis müdahalesinin tüm şiddetiyle sürdüğü sırada Beşiktaşlı taraftarlar, tribünde açtıkları "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartıyla kameralara yansıdı.

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