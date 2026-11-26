UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. hafta maçında Beşiktaş Gürcistan'ın Batum şehrinde israil ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. Gürcistan polisinin ilk yarıda siyah-beyazlı taraftarlara uygulamış olduğu skandal müdahale nedeniyle karşılaşma durdu. Alınan karar doğrultusunda 26. dakikada maç yeniden başladı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri mücadelenin geri kalanında bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Zlatanovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazdan Abu Rumi'nin şutunda kaleci Doğan topu çeldi. Dönen topa Forson Amankwah'ın vuruşunda Doğan bir kez daha gole izin vermedi.

8. dakikada ceza sahası dışından Salih Özcan'ın şutunda kaleci Wolff topu kontrol etti.

9. dakikada sağ kanattan Cerny'nin pasında ceza sahası içinde Ndidi'nin şutunda kaleci Wolff topu kurtardı.

12. dakikada Vitor'un kafayla indirdiği topa ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Malede'nin şutunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda kaleci Wollf gole izin vermedi.

26. dakikada tribünde çıkan olaylardan dolayı hakem Morten Krogh oyunu durdurarak soyunma odasına gitti.

36. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Malede'nin şutunda Taylan'a da çarpan topu kaleci Doğan kornere çeldi.

40. dakikada İlhan'ın pasında soldan ceza sahasına giren Ouattara'nın içeriye çevirdiği topa Orkun'un vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

45+2. dakikada Ndidi'nin şutunda ceza sahası içinde Vitor topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada beyaz noktanın başına geçen Orkun Kökçü'nün vuruşunda kaleci Wolff topu kurtardı.

Maçın 76. dakikasında Beşiktaş adına Olaitan sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile siyah-beyazlıları 1-0'lık skorla öne geçirdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında bu kez Beşiktaş adına sahneye Orkun Kökçü çıktı ve futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 90+3. dakikasında bu kez rakip takımda East golü buldu ve skoru 2+1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ NOTLAR

GÜRCÜ POLİSİ ORANTISIZ GÜÇ KULLANDI

Mücadelenin 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etti. Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullandı ve taraftarlara şiddet uyguladı.

Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasıyla kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü. Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

EMİRHAN TOPÇU ÖNLEM AMAÇLI OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, ikinci yarıda oyuna devam edemedi. İlk yarıda yaşanan olaylarda kafasına yabancı madde isabet eden Emirhan, önlem amaçlı ikinci yarı öncesinde oyundan alındı. Milli futbolcunun yerine ikinci yarının başında Yasin Özcan oyuna dahil oldu.

ORKUN KÖKÇÜ PENALTIDAN YARARLANAMADI

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, ilk yarıda kazanılan penaltıdan faydalanamadı. 45+4. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Orkun'un şutunda, kaleci Wolff meşin yuvarlağı çıkardı.

AVRUPA GOLCÜSÜ OLAITAN

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gollerine Hapoel Beer-Sheva karşısında devam etti. Karşılaşmaya yedek başlayan Beninli oyuncu, 59. dakikada Wilfred Ndidi'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sezon Avrupa'da Crystal Palace ve Celtic maçlarında birer gol kaydeden Olaitan, İsrail takımını da boş geçmedi ve gol sayısını 3'e çıkardı. Olaitan, Süper Lig'de ise bir kez gol sevinci yaşadı.

VLAHOVIC'İN İLK AVRUPA GOLÜ VAR'A TAKILDI

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa golü VAR'a takıldı. Müsabakanın 59. dakikasında Oh'un yerine dahil olan Vlahovic, 80. dakikada gelişen atakta topu ağlarla buluşturdu. Danimarkalı hakem Morten Krogh orta noktayı gösterse de VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sezon Süper Lig'de 11 gol atan Vlahovic, Avrupa'da henüz gol sevinci yaşayamadı.

ORKUN KÖKÇÜ, 7. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Hapoel Beer-Sheva karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın ilk yarısında bir penaltıdan yararlanamayan Orkun, 90. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Celtic maçının ardından İsrail takımını da boş geçmeyen 25 yaşındaki siyah-beyazlı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

İSTANBUL'DAN UZAKTA BU KEZ KAZANDI

Avrupa kupalarında 4. kez iç saha maçını İstanbul dışında oynayan Beşiktaş, ilk galibiyetini aldı. Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentindeki aynı adı taşıyan Batum Stadı'nda karşılaşan siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazandı.

Daha önce çeşitli sebeplerden dolayı Dinamo Kiev, Chelsea ve Maccabi Tel Aviv maçlarını "Dolmabahçe"den uzakta oynayan Beşiktaş, bu maçları kaybetmişti.

GALİBİYETE ÖZEL POZ, FİLİSTİN UNUTULMADI

Beşiktaşlı futbolcular, Avrupa Ligi galibiyetini kale arkasında açılan pankartın önünde kutladı. Maçın ardından kaptan Orkun Kökçü liderliğinde tribündeki "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önüne giden siyah-beyazlılar, burada galibiyet pozu verdi.

Outtara da tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽ Junior Olaitaaaannnn!! Aradığımız, beklediğimiz gol sonunda geldi! Top yere inmeden harika vurdu!! https://t.co/bZ4yyatDcM — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026