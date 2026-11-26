Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya'ya karşı oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı Alman çalıştırıcı, kadro tercihi ile ilgili konuştu. İşte o ifadeler...

"MUÇI'Yİ KORUMAK İSTEDİK"

"Elbette bazen oyuncuları değiştirmeniz gerekir. Muçi'yi korumak istedik. Sakatlanma riski yüksekti bugün. Bazen taze ayaklara ve hazır oyunculara ihtiyaç duyarsınız. Kadrodaki oyuncular da bugün iyi bir orta saha kurgusu ortaya koyacaktır. Savunma-hücum dengesini bulmamız lazım. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İlk düdükle birlikte gücümüzü göstereceğiz."

"ONUACHU'NUN GOLE İHTİYACI VAR"

"Geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzde yeni maçlar, yeni fırsatlar var. Onuachu takım için çok çalışan bir oyuncu. Yalnızca 1 gole ihtiyacı var. O golü bulduktan sonra çok daha kolay toparlanacaktır. Bugün ona çok ihtiyacımız olacak."

İŞTE O AÇIKLAMALAR