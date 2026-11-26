Beşiktaş'ın soykırımcı İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Şeva ile karşılaştığı maç, 25. dakikasında Gürcistan polisinin orantısız şiddeti nedeniyle durdu. Siyah-beyazlı taraftarlara biber gazlı ve sert müdahaleler hem tribünde hem de stadyum dışında sürerken Türk takımları, yaşanan skandala sessiz kalmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yanında olduğunu yaptığı o paylaşım ile belirtti.

İŞTE F.BAHÇE'NİN DESTEK MESAJI

"Beşiktaş'ın yanındayız

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"