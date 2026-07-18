Kaliteli bir golcüyü kadroya katmaya kararlı olan Fenerbahçe, listesinde ilk sırada olan Ollie Watkins için gaza basmış durumda.

İngiltere'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yüz yüze görüşme için menajerle temasa geçti.