Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Ollie Watkins transferinin kısa bir süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için kıran kırana geçecek bir pazarlığa girmeye hazır. Kanarya'nın son olarak futbolcu için sunacağı teklif belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncu ile bir zirve gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.
Fenerbahçe, Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon Euro maaş teklif etmeyi düşünüyor.
Ada ekibi ise bonservis için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ollie Watkins hücumda çok yönlü bir isim.
Futbolcu ana mevkisi olan santrfor dışında sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde de görev alabiliyor.
İNGİLTERE DIŞINA HİÇ ÇIKMADI!
Ollie Watkins, futbol hayatına Exeter City'de başladı. Ardından bir başka İngiliz ekibi Brentford'un yolunu tuttu.
Futbolcunun son adresi ise Aston Villa oldu. Watkins 2020 yazından beri Aston Villa için ter döküyor.
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