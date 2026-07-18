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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Ollie Watkins transferinin kısa bir süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için kıran kırana geçecek bir pazarlığa girmeye hazır. Kanarya'nın son olarak futbolcu için sunacağı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Kaliteli bir golcüyü kadroya katmaya kararlı olan Fenerbahçe, listesinde ilk sırada olan Ollie Watkins için gaza basmış durumda.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

İngiltere'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yüz yüze görüşme için menajerle temasa geçti.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Sabah'ın haberine göre; bir yandan Aston Villa Kulübü ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, diğer yandan İngiliz santrforu ikna etmek için çalışmalarda bulunuyor.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncu ile bir zirve gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Fenerbahçe, Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon Euro maaş teklif etmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Ada ekibi ise bonservis için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ollie Watkins hücumda çok yönlü bir isim.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Futbolcu ana mevkisi olan santrfor dışında sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde de görev alabiliyor.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

İNGİLTERE DIŞINA HİÇ ÇIKMADI!

Ollie Watkins, futbol hayatına Exeter City'de başladı. Ardından bir başka İngiliz ekibi Brentford'un yolunu tuttu.

Fenerbahçe'den Ollie Watkins'in transferi için sıkı pazarlık!

Futbolcunun son adresi ise Aston Villa oldu. Watkins 2020 yazından beri Aston Villa için ter döküyor.

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