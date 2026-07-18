Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferleriyle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıra takımdan ayrılacak futbolculara geldi. Çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesiyle vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 13:47
Başta forvet olmak üzere birkaç takviye daha yapacak olan sarı-lacivertliler, yeni transferlerden önce takımdan ayrılacak isimleri netleştirmek istiyor.
Kalabalık bir kadroya sahip olan Kanarya, yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi olan yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
FRED'İN MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle takımda kalacağı iddia edilen Fred, sarı-lacivertlilerle vedanın eşiğine geldi.
Atletico Mineiro'ya transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcunun menajeri, cuma günü İstanbul'a geldi.
Tecrübeli futbolcunun menajerinin, oyuncusunun serbest bırakılmasını sağlamak için Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Fred'in bonservisini almasının ardından Atletico Mineiro ile sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.
Fred cephesinin ve Atletico Mineiro'nun, Süper Lig'deki yeni yabancı kuralını bu transfer için bir avantaj olarak gördüğü vurgulandı.
Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fred ile görüştüklerini doğrulayarak, "Kendisiyle bazı görüşmeler yaptığımız kamuoyunun bilgisi dahilinde, ancak bu karar bizim için değil, sözleşmesinin bulunduğu kulüp için daha önemli. Bu çok iyi bir piyasa fırsatı. Türk piyasasında yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik gördük. Dolayısıyla orada bir hareketlilik olabilir, ancak bu kararların verilmesini beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
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