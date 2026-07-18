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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferleriyle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıra takımdan ayrılacak futbolculara geldi. Çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesiyle vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 13:47
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Yeni sezona yeni başkan, yönetim ve teknik direktörle girecek olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar 4 ismi takıma kazandırdı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Fenerbahçe, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Başta forvet olmak üzere birkaç takviye daha yapacak olan sarı-lacivertliler, yeni transferlerden önce takımdan ayrılacak isimleri netleştirmek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Kalabalık bir kadroya sahip olan Kanarya, yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi olan yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

FRED'İN MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle takımda kalacağı iddia edilen Fred, sarı-lacivertlilerle vedanın eşiğine geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Atletico Mineiro'ya transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcunun menajeri, cuma günü İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Tecrübeli futbolcunun menajerinin, oyuncusunun serbest bırakılmasını sağlamak için Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Fred'in bonservisini almasının ardından Atletico Mineiro ile sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Fred cephesinin ve Atletico Mineiro'nun, Süper Lig'deki yeni yabancı kuralını bu transfer için bir avantaj olarak gördüğü vurgulandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İsmail Kartal kalmasını istiyordu ama...

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fred ile görüştüklerini doğrulayarak, "Kendisiyle bazı görüşmeler yaptığımız kamuoyunun bilgisi dahilinde, ancak bu karar bizim için değil, sözleşmesinin bulunduğu kulüp için daha önemli. Bu çok iyi bir piyasa fırsatı. Türk piyasasında yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik gördük. Dolayısıyla orada bir hareketlilik olabilir, ancak bu kararların verilmesini beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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