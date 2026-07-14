Kerem'e servet

Kerem Aktürkoğlu, Al-Ahli haberleri bitmek bilmiyor... Suudi Arabistan medyasına göre; Merih Demiral'ın takımı, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için F.Bahçe'ye 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 06:50
Kerem Aktürkoğlu, Al-Ahli haberleri bitmek bilmiyor... Suudi Arabistan medyasına göre; Merih Demiral'ın takımı, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için F.Bahçe'ye 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Mali anlamda sıkıntıda olan sarı-lacivertli kulübün teklifi kabul etmeye hazır olduğu vurgulandı.