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Haberler Fenerbahçe Kerem'e servet

Kerem'e servet

Kerem Aktürkoğlu, Al-Ahli haberleri bitmek bilmiyor... Suudi Arabistan medyasına göre; Merih Demiral'ın takımı, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için F.Bahçe'ye 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 06:50
Kerem'e servet
Kerem Aktürkoğlu, Al-Ahli haberleri bitmek bilmiyor... Suudi Arabistan medyasına göre; Merih Demiral'ın takımı, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için F.Bahçe'ye 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Mali anlamda sıkıntıda olan sarı-lacivertli kulübün teklifi kabul etmeye hazır olduğu vurgulandı.
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