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Haberler İngiltere Premier Lig Andrey Santos 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ta!

Andrey Santos 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ta!

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos'u transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 16:41
Andrey Santos 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ta!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı milli oyuncu, kulübümüzle Haziran 2031'e kadar geçerli ve bir yıl daha uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı." denildi.

Kariyerinde Vasco, Nottingham Forest ve Strasbourg formalarını giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Chelsea ile 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Chelsea'ye 50 milyon sterlin ödeyecek.

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