CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar orta sahaya Lesley Ugochukwu hamlesini yaptıktan sonra 10 numaraya da bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine Dünya Kupası'na damga vuran Paraguay Milli Takımı'nın o yıldızı geldi. Aslan'ın oyuncu için kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 09:49
Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Paraguay Milli Takımı'nın dikkat çeken futbolcularından Julio Enciso, Galatasaray'ın hücum hattı için düşündüğü isimlerin en ön sırasında.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Can Uzun'u yerli olması nedeniyle gündemden düşürmeyen Aslan, Eintracht Frankfurt'un 40 milyon Euro'yu aşan bonservis isteği sonrasında frene basmıştı.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Teknik direktör Okan Buruk'un üstünde durduğu oyunculardan biri olan Enciso'nun 22 yaşında olması ve +4 kriterine uygunluğu da bu transferin hız kazanmasına neden oldu.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Sabah'ın haberine göre kulübü Strasbourg'a Galatasaray, 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonuslar içeren bir teklif sundu ve yanıtı beklemeye koyuldu.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Ağırlıklı olarak 10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, pres ve yıpratıcı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Paraguay'dan Avrupa'ya ilk adımı Brighton'a transfer olarak atan Enciso, sonrasında ise geçen sezon 9.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Strasbourg'un yolunu tuttu.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Transfermarkt verilerine göre Enciso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Paraguaylı futbolcunun Strasbourg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fransız ekibinin formasını 42 maçta giyerken takımına 12 gol 9 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi

Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Enciso, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

G.Saray'dan transferde büyük bomba!
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
AHBAP'a ikinci dalga operasyon! 14 gözaltı daha... Bağış paraları önce asistanın hesabına sonra Berkant Acil'in kasasına
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Greenwood transferini bitirdi!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spartak Trnava - Beşiktaş maçı bilgileri Spartak Trnava - Beşiktaş maçı bilgileri 09:20
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor 09:15
Malzenice - Beşiktaş maçı ne zaman? Malzenice - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:09
Trossard uçak takip kodu ne? Trossard uçak takip kodu ne? 08:49
Leandro Trossard kimdir? İşte kariyeri! Leandro Trossard kimdir? İşte kariyeri! 08:39
Millilerin rakibi Litvanya oldu! Millilerin rakibi Litvanya oldu! 00:50
Daha Eski
Millilerin rakibi Litvanya oldu! Millilerin rakibi Litvanya oldu! 00:50
F.Bahçe Greenwood transferini bitirdi! F.Bahçe Greenwood transferini bitirdi! 00:38
İşte Trossard'ın İstanbul'a geleceği tarih! İşte Trossard'ın İstanbul'a geleceği tarih! 00:38
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! 00:38
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:38
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular 00:38