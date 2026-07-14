Galatasaray'dan Paraguaylı yıldıza kanca! İşte sarı-kırmızılıların transfer teklifi
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar orta sahaya Lesley Ugochukwu hamlesini yaptıktan sonra 10 numaraya da bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine Dünya Kupası'na damga vuran Paraguay Milli Takımı'nın o yıldızı geldi. Aslan'ın oyuncu için kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 09:49
Sabah'ın haberine göre kulübü Strasbourg'a Galatasaray, 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonuslar içeren bir teklif sundu ve yanıtı beklemeye koyuldu.
Ağırlıklı olarak 10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, pres ve yıpratıcı özellikleri ile dikkat çekiyor.
Paraguay'dan Avrupa'ya ilk adımı Brighton'a transfer olarak atan Enciso, sonrasında ise geçen sezon 9.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Strasbourg'un yolunu tuttu.
Transfermarkt verilerine göre Enciso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
Paraguaylı futbolcunun Strasbourg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fransız ekibinin formasını 42 maçta giyerken takımına 12 gol 9 asistlik katkı sağladı.
Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Enciso, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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