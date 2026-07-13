Beşiktaş Erkek Basketbol, Nedim Yücel ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Nedim Yücel ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel menajerimiz Nedim Yücel ile yola devam! Uzun yıllar formasını giydiği kulübümüzde 2023-2024 sezonu ile birlikte genel menajerlik görevine getirilen ve kulübümüzün yükseliş grafiğini birlikte yüceltmeye devam etmeyi ümit ettiğimiz genel menajerimiz Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Nedim Yücel'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.