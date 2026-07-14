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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde 22 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Cherif'in Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedelinin bile üzerinde bir teklifle takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 13:45
Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ederken, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Sarı-lacivertlilerde transferde gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük merak konusuydu.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Bu doğrultuda yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Sidiki Cherif, şu ana kadar kampın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi oldu.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Fransız futbolcu geçtiğimiz gün Pogon ile oynanan hazırlık maçında da attığı 2 golle alkış toplamıştı.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Ancak teknik direktör İsmail Kartal oyun planına uygun olmadığı gerekçesiyle Cherif'i yeni sezon planlamasında düşünmüyor.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Fenerbahçe yönetiminin takım aradığı genç forvetle alakalı yüzleri güldüren bir gelişme yaşanabilir.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Takvim'in haberine göre Suudi Arabistan ve Katar'dan Cherif'i ciddi şekilde takip eden kulüpler var.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Bu kulüpler tarafından kısa süre içinde sarı-lacivertlilere resmi teklif ulaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Cherif için masaya konacak teklifin Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedelinin bile üzerinde olabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

Cherif'in kiralama bedeli de dahil olmak üzere Angers kulübünden sarı-lacivertlilere transferinin maliyeti 22 milyon Euro olmuştu.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir

ZABRE MAÇINDA OYNAYACAK!

Cherif büyük ihtimalle Gornik Zabre maçlarında forma giyecek. Ardından takımdan ayrılığı ile ilgili sürecin hızlanması bekleniyor.

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