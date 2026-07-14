Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif müjdesi! Alındığından daha da yüksek bir fiyata satılabilir
Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde 22 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Cherif'in Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedelinin bile üzerinde bir teklifle takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 13:45
Fransız futbolcu geçtiğimiz gün Pogon ile oynanan hazırlık maçında da attığı 2 golle alkış toplamıştı.
Ancak teknik direktör İsmail Kartal oyun planına uygun olmadığı gerekçesiyle Cherif'i yeni sezon planlamasında düşünmüyor.
Fenerbahçe yönetiminin takım aradığı genç forvetle alakalı yüzleri güldüren bir gelişme yaşanabilir.
Takvim'in haberine göre Suudi Arabistan ve Katar'dan Cherif'i ciddi şekilde takip eden kulüpler var.
Bu kulüpler tarafından kısa süre içinde sarı-lacivertlilere resmi teklif ulaşması bekleniyor.
Cherif için masaya konacak teklifin Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedelinin bile üzerinde olabileceği öne sürülüyor.
Cherif'in kiralama bedeli de dahil olmak üzere Angers kulübünden sarı-lacivertlilere transferinin maliyeti 22 milyon Euro olmuştu.
ZABRE MAÇINDA OYNAYACAK!
Cherif büyük ihtimalle Gornik Zabre maçlarında forma giyecek. Ardından takımdan ayrılığı ile ilgili sürecin hızlanması bekleniyor.
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