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Haberler Voleybol Filenin Efeleri, Sırbistan karşısında!

Filenin Efeleri, Sırbistan karşısında!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 09:27
Filenin Efeleri, Sırbistan karşısında!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında 15 Temmuz Çarşamba günü ev sahibi Sırbistan ile mücadele edecek.

Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynayacak milliler, Sırbistan ile TSİ 21.00'de karşılaşacak.

İkinci etap sonunda Türkiye 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alırken, Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.

2 MAÇ 2 MAĞLUBİYET

VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, yarın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselecek.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta müsabakalarında ayrıca Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

KADRO

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

MAÇ PROGRAMI

15 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 TEMMUZ CUMA:

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 TEMMUZ CUMARTESİ:

17.30 Türkiye-Slovenya

19 TEMMUZ PAZAR:

14.00 Türkiye-İran

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