Karabağ-CSKA Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Karabağ ile CSKA Sofia UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Tofiq Bahramov Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Karabağ-CSKA Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Karabağ-CSKA Sofia maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ-CSKA Sofia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karabağ: Kochalski; Silva, Huseynov, Varkonyi, Langa; Bicalho, Jankovic; Kashchuk, Kady, Zoubir; Sawo

CSKA Sofia: Lapoukhov; Pastor, Rodriguez, Ivanov, Martino; Eto'o, Jordao, Sensi; Solot; Godoy, Pittas