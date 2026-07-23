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Haberler UEFA Avrupa Ligi Karabağ-CSKA Sofia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Karabağ-CSKA Sofia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 2 . eleme turlarıyla devam ediyor. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Bulgaristanlı rakibi CSKA Sofia ile karşı karşıya gelecek. Tribünlerin desteğiyle rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen Gurban Gurbanov'un ekibine karşı CSKA Sofia ise deplasmanda puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Karabağ-CSKA Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:20
Karabağ-CSKA Sofia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Karabağ-CSKA Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Karabağ ile CSKA Sofia UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Tofiq Bahramov Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Karabağ-CSKA Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Karabağ-CSKA Sofia maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ-CSKA Sofia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Karabağ-CSKA Sofia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karabağ: Kochalski; Silva, Huseynov, Varkonyi, Langa; Bicalho, Jankovic; Kashchuk, Kady, Zoubir; Sawo

CSKA Sofia: Lapoukhov; Pastor, Rodriguez, Ivanov, Martino; Eto'o, Jordao, Sensi; Solot; Godoy, Pittas

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