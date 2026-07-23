Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle sezonu açan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, forvet takviyesine öncelik verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Fiorentina'dan 26 yaşındaki yıldız Moise Kean gündeme geldi.