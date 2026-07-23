Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...
Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı hedeflerken, gündemine aldığı son isim de ortaya çıktı. Transferle ilgili nihai kararı ise teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
İSMAİL KARTAL RAPOR SUNACAK
Fiorentina ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kean için son kararı İsmail Kartal verecek.
Kartal'ın teknik ekibiyle yapacakları araştırmalar sonrasında sarı-lacivertli yönetime rapor sunacağı aktarıldı.
Yönetimin Süper Lig başlamadan bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. 26 yaşındaki forvet de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.
Fotomaç'ın haberine göre İsmail Kartal'ın raporu sonrası Fenerbahçe ile Fiorentina arasında resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.
ÖNEMLİ HOCALARLA ÇALIŞTI
F.Bahçe'nin gündemindeki Moise Kean, kariyerinde önemli hocalarla çalıştı. Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Rafael Benitez, Raffaele Palladino, Stefano Pioli, Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri ile görev yaptı ve 26 yaşında olmasına rağmen ciddi deneyimler edindi.
KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Moise Kean, forvet hattında kanatlarda da oynayabiliyor. 26 yaşındaki yıldız direkt santrfor oynayabildiği gibi sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. İtalyan futbolcu, her iki ayağıyla da gol vuruşları çıkarabiliyor.
FIORENTINA'DA COŞTU
Kariyeri boyunca Moise Kean'in en başarılı performansı Fiorentina'da geldi. 77 resmi maçta 34 gol kaydeden İtalyan yıldız, 7 de asist yaptı. Juventus altyapısından yetişen ve 122 resmi maça çıkan Kean, 22 gol atıp 4 de asist yaptı.
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