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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı hedeflerken, gündemine aldığı son isim de ortaya çıktı. Transferle ilgili nihai kararı ise teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle sezonu açan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, forvet takviyesine öncelik verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Fiorentina'dan 26 yaşındaki yıldız Moise Kean gündeme geldi.

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Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Serie A temsilcisinden ayrılmak isteyen İtalyan forvetin Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Sarı-lacivertli yönetimin ilk temasları kurduğu ve teknik heyete bilgi verdiği bildirildi.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

İSMAİL KARTAL RAPOR SUNACAK

Fiorentina ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kean için son kararı İsmail Kartal verecek.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Kartal'ın teknik ekibiyle yapacakları araştırmalar sonrasında sarı-lacivertli yönetime rapor sunacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Yönetimin Süper Lig başlamadan bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. 26 yaşındaki forvet de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

Fotomaç'ın haberine göre İsmail Kartal'ın raporu sonrası Fenerbahçe ile Fiorentina arasında resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

ÖNEMLİ HOCALARLA ÇALIŞTI

F.Bahçe'nin gündemindeki Moise Kean, kariyerinde önemli hocalarla çalıştı. Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Rafael Benitez, Raffaele Palladino, Stefano Pioli, Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri ile görev yaptı ve 26 yaşında olmasına rağmen ciddi deneyimler edindi.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Moise Kean, forvet hattında kanatlarda da oynayabiliyor. 26 yaşındaki yıldız direkt santrfor oynayabildiği gibi sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. İtalyan futbolcu, her iki ayağıyla da gol vuruşları çıkarabiliyor.

Fenerbahçe'den Moise Kean bombası! Transferde son karar...

FIORENTINA'DA COŞTU

Kariyeri boyunca Moise Kean'in en başarılı performansı Fiorentina'da geldi. 77 resmi maçta 34 gol kaydeden İtalyan yıldız, 7 de asist yaptı. Juventus altyapısından yetişen ve 122 resmi maça çıkan Kean, 22 gol atıp 4 de asist yaptı.

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