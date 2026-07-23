Takvim'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki savunmacının teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu, Rennes'in İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçı sırasında oyuncuyla ilgili bir görüşme yapılmasının da gündemde olduğu belirtildi.