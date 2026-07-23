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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Galatasaray savunma hattını genç bir yıldızla güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Rennes'in 20 yaşındaki Faslı stoperi Abdelhamid Ait Boudlal için ilk teması kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray yönetimi transfer için düğmeye bastı.

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Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Stoper arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Sarı-kırmızılılar, Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki Faslı stoper Abdelhamid Ait Boudlal'i gündemine aldı.

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Galatasaray'ın genç yıldızın menajeri ile ilk teması kurduğu ve maaş beklentisini sorduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Galatasaray, Boudlal'den alacağı cevaba göre Rennes ile masaya oturacak.

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

2024 yılından beri Rennes'de forma giyen Abdelhamid Ait Boudlal'in sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Takvim'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki savunmacının teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu, Rennes'in İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçı sırasında oyuncuyla ilgili bir görüşme yapılmasının da gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Oyuncunun, U23 kontenjanına uygun olması da Galatasaray'ın bu transfer için iştahını kabartıyor.

Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Faslı oyuncu, geçen sezon 38 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 2 asist üretti.

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