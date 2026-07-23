Galatasaray'dan Faslı stopere kanca! Hazırlık maçında transfer görüşmesi...
Galatasaray savunma hattını genç bir yıldızla güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Rennes'in 20 yaşındaki Faslı stoperi Abdelhamid Ait Boudlal için ilk teması kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın genç yıldızın menajeri ile ilk teması kurduğu ve maaş beklentisini sorduğu belirtildi.
Galatasaray, Boudlal'den alacağı cevaba göre Rennes ile masaya oturacak.
2024 yılından beri Rennes'de forma giyen Abdelhamid Ait Boudlal'in sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Takvim'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki savunmacının teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu, Rennes'in İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçı sırasında oyuncuyla ilgili bir görüşme yapılmasının da gündemde olduğu belirtildi.
Oyuncunun, U23 kontenjanına uygun olması da Galatasaray'ın bu transfer için iştahını kabartıyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Faslı oyuncu, geçen sezon 38 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 2 asist üretti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.