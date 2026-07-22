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Haberler Galatasaray Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Franco Mastantuono ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun sarı-kırmızılılara transfer durumuna dair müjdeli haberler, yurt dışından geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 15:48
Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Galatasaray, gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı kontenjanı kapsamında kadro planlamasına devam ediyor.

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Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde Real Madrid'in genç yıldızı Franco Mastantuono da var.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Real Madrid'in geçtiğimiz yaz River Plate'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibindeki geleceği netleşti.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Mastantuono'nun sezon öncesi hazırlık kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından yakından takip edildiği ve oyuncuyla ilgili son kararın Portekizli teknik adam tarafından verildiği belirtildi.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, Mastantuono'nun bu yaz kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verdi. İspanyol kulübü kiralama anlaşmasına herhangi bir satın alma opsiyonu eklemeyecek ve genç oyuncunun gelişimini yakından takip edecek.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Fabrizio Romano'ya göre Mastantuono'nun durumu, Real Madrid'den ocak ayında kiralık olarak ayrılan Endrick'in sürecine benzetiliyor.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Arjantin basınından DSports'un haberine göre İspanya ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden 5'ten fazla kulübün genç yıldızı takip ettiği kaydedilirken, Galatasaray'ın da transfer yarışında yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Genç futbolcunun durumu hakkında Galatasaray'ın bilgi almaya başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

Sağ kanatta görev yapan Arjantinli oyuncuyla ilgilenen diğer takımlar arasında Fulham, Juventus, Villarreal, Porto, Benfica, Sporting Lizbon ve River Plate'in de yer aldığı aktarıldı.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Mastantuono…

İŞTE O HABERLER:

"Real Madrid, Franco Mastantuono'nun bu yaz kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır."

"Türkiye'den Galatasaray ile Portekiz'in üç büyük kulübü Porto, Benfica ve Sporting Lizbon da oyuncuyu transfer listesine aldı."

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