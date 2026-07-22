Mastantuono'nun sezon öncesi hazırlık kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından yakından takip edildiği ve oyuncuyla ilgili son kararın Portekizli teknik adam tarafından verildiği belirtildi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, Mastantuono'nun bu yaz kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verdi. İspanyol kulübü kiralama anlaşmasına herhangi bir satın alma opsiyonu eklemeyecek ve genç oyuncunun gelişimini yakından takip edecek.