Hollanda'ya set vermeyen İtalya yarı finalde!

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürerken ilk yarı finalist belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya geleceği kritik mücadele öncesinde İtalya, Hollanda'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. İtalya, yarı finalde Brezilya-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte karşılaşmanın set sonuçları...

1. Set: 25-21

2. Set: 25-16

3. Set: 25-16

EGONU VE ANTROPOVA'DAN YARI FİNAL SÖZLERİ

Mücadelenin ardından İtalya Milli Takımı oyuncuları Paola Egonu ile Ekaterina Antropova, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Egonu, takımıyla gurur duyduğunu belirterek "Maçtan önce biraz gergindik ancak çok iyi bir iş çıkardığımız için çok mutluyum. Gerçekten çok çalıştık, maçın kolay olduğunu söyleyemem, karşı tarafta her zaman elinden geleni yapan bir rakip var. Takım oyunumuzla gurur duyuyorum." dedi.

Ekaterina Antropova ise yoğun antrenman sürecinin ardından galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek "Sahaya geri dönüp oynamak her zaman heyecan verici, birçok oyuncumuz sahaya çıkıp yeniden maç havasına girebildi. Yarı final için heyecanlıyız. Brezilya-Japonya maçını izleyeceğiz, bakalım kim kazanacak. Yarı final maçına çıkmadan önce antrenman yapmak için hala biraz vaktimiz var." diye konuştu.