Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, savunma bölgesine yapacağı takviye için kollarını sıvamıştı. Bu doğrultuda lider bir stoper arayışı olan siyah-beyazlıların gündemine Flamengo'da forma giyen Leo Pereira gelmişti. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan o gelişme, Dolmabahçe ekibinde endişe yarattı.
Tecrübeli stoper, Internacional ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi. Sol dizinden sakatlanan Pereira, ikinci yarının başında oyundan çıkarıldı.
İŞTE O ANLAR
👀 Transferde ismi Beşiktaş ile anılan Leo Pereira, Internacional ile oynanan maçta sol dizinden sakatlandı ve ikinci yarının başında oyundan çıkarıldı.pic.twitter.com/PrUPO5htvD— A Spor (@aspor) July 30, 2026