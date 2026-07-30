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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Leo Pereira şoku! Sakatlık...

Beşiktaş'a Leo Pereira şoku! Sakatlık...

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi gündeminin üst sıralarında yer alan Leo Pereira, Internacional'e karşı görev aldığı maçta sol dizinden sakatlanmasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:30
Beşiktaş'a Leo Pereira şoku! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, savunma bölgesine yapacağı takviye için kollarını sıvamıştı. Bu doğrultuda lider bir stoper arayışı olan siyah-beyazlıların gündemine Flamengo'da forma giyen Leo Pereira gelmişti. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan o gelişme, Dolmabahçe ekibinde endişe yarattı.

Tecrübeli stoper, Internacional ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi. Sol dizinden sakatlanan Pereira, ikinci yarının başında oyundan çıkarıldı.

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