Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, savunma bölgesine yapacağı takviye için kollarını sıvamıştı. Bu doğrultuda lider bir stoper arayışı olan siyah-beyazlıların gündemine Flamengo'da forma giyen Leo Pereira gelmişti. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan o gelişme, Dolmabahçe ekibinde endişe yarattı.

Tecrübeli stoper, Internacional ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi. Sol dizinden sakatlanan Pereira, ikinci yarının başında oyundan çıkarıldı.

İŞTE O ANLAR