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Trabzonspor hazırlık maçı izle: Trabzonspor-Al Sadd maçı ne zaman? Saati ve kanalı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor, kamp dönemindeki ikinci ciddi sınavında Katar temsilcisi Al Sadd ile kozlarını paylaşıyor. İlk hazırlık mücadelesinde aldığı mağlubiyetin ardından moral depolamak ve taktiksel uyumu yakalamak isteyen bordo-mavili ekip, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Taktiksel varyasyonların ve oyun disiplininin ön planda olacağı bu randevu, teknik heyet için de kritik bir gösterge niteliğinde. Peki Trabzonspor-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 13:57
Trabzonspor hazırlık maçı izle: Trabzonspor-Al Sadd maçı ne zaman? Saati ve kanalı

Trabzonspor-Al Sadd maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi güç depolama çalışmalarına Avusturya kampında gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam ediyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında Katar liginin son şampiyonu karşısında zorlu bir sınava çıkacak olan temsilcimiz, saha içi organizasyonunu geliştirmek ve oyuncuların maç ritmini artırmak niyetinde. Anif Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli karşılaşmada, her iki teknik adamın da farklı sistemleri deneyerek takımlarının hazırlık seviyesini ölçmesi bekleniyor. İşte Trabzonspor-Al Sadd maçı detayları!

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un hazırlık mücadelesi, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI SAAT KAÇTA?

Anif Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 18.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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