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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Arda Öztürk, Iğdır FK'ya kiralandı

Trabzonspor'da Arda Öztürk, Iğdır FK'ya kiralandı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki stoper Arda Öztürk’ü sezon sonuna kadar kiraladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:11
Trabzonspor'da Arda Öztürk, Iğdır FK'ya kiralandı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki stoper Arda Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Arda Öztürk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Arda'ya ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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