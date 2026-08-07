CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı!

Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kosova asıllı Finlandiyalı hücum oyuncusu Altin Zeqiri, Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 12:15
Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı!

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "A Takımı oyuncularımızdan Altin Zeqiri'nin Esenler Erokspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze 3 sezon boyunca verdiği değerli hizmetlerden dolayı Zeqiri'ye teşekkürlerimizi sunar, yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Altin Zeqiri, Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 96 maçta 12 gol kaydetti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan 10 numaraya yeni aday!
Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan Mekke Paktı'nı imzaladı! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan stratejik güvenlik adımı: Anlaşmanın tüm detayları
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız!
T.Spor'dan Folcarelli açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
T.Spor'dan Folcarelli açıklaması! T.Spor'dan Folcarelli açıklaması! 15:23
Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı 15:05
Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! 14:31
Serdar Dursun, Gaziantep FK’da Serdar Dursun, Gaziantep FK’da 13:22
Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? 12:22
Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! 12:14
Daha Eski
F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız! F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız! 12:10
Icardi'den G.Saray'ın davetine ret! Icardi'den G.Saray'ın davetine ret! 12:07
Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! 11:01
Boluspor-Manisa FK maçı detayları! Boluspor-Manisa FK maçı detayları! 10:17
Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! 10:03
Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu! Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu! 09:16