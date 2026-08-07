Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı!

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "A Takımı oyuncularımızdan Altin Zeqiri'nin Esenler Erokspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze 3 sezon boyunca verdiği değerli hizmetlerden dolayı Zeqiri'ye teşekkürlerimizi sunar, yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Altin Zeqiri, Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 96 maçta 12 gol kaydetti.
Teşekkürler Altin Zeqiri Futbol A Takımı oyuncularımızdan Altin Zeqiri'nin Esenler Erokspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze 3 sezon boyunca verdiği değerli hizmetlerden dolayı Zeqiri'ye teşekkürlerimizi sunar, yeni takımında başarılar dileriz. ÇAYKUR… pic.twitter.com/8bKwRE5WhZ— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 7, 2026