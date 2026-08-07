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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Galatasaray, kadrosuna bir 10 numara takviyesi yapmak isterken Can Uzun, Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora gibi isimler sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti. Galatasaray'da yönetimin, transfer gündemine bir 10 numara daha aldığı ve oyuncunun kulübünün istediği bonservis öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 15:59
Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Galatasaray, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken 10 numara arayışına da hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Sarı-kırmızılı ekip, Can Uzun, Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora için yoğun mesai harcarken gündemine yeni bir ismi daha ekledi.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, Faslı yıldız Bilal El Khannous'u da transfer listesine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

22 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de sol kanatta görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

El Khannous'un U23 kontenjanına uygun olması da Galatasaray'ın dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Faslı oyuncu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Alman kulübünün, başarılı futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Bilal El Khannous daha önce Leicester City ve Genk formalarını da giydi.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Milli takım kariyerinde Fas formasıyla 42 maça çıkan genç oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim

Galatasaray'ın, transfer listesindeki diğer isimlerle birlikte Bilal El Khannous için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

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