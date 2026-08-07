Galatasaray'dan transferde 10 numara harekatı! İşte gündeme gelen son isim
Galatasaray, kadrosuna bir 10 numara takviyesi yapmak isterken Can Uzun, Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora gibi isimler sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti. Galatasaray'da yönetimin, transfer gündemine bir 10 numara daha aldığı ve oyuncunun kulübünün istediği bonservis öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 15:59
22 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de sol kanatta görev yapabiliyor.
El Khannous'un U23 kontenjanına uygun olması da Galatasaray'ın dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.
Faslı oyuncu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Alman kulübünün, başarılı futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
Bilal El Khannous daha önce Leicester City ve Genk formalarını da giydi.
Milli takım kariyerinde Fas formasıyla 42 maça çıkan genç oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Galatasaray'ın, transfer listesindeki diğer isimlerle birlikte Bilal El Khannous için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
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