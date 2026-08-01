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Galatasaray'ın golcüsü Kuzey'den gelecek! Beşiktaş'a karşı futbolu beğenildi
Galatasaray'ın golcüsü Kuzey'den gelecek! Beşiktaş'a karşı futbolu beğenildi
Galatasaray, Icardi'nin ayrılığı sonrasında Osimhen'e alternatif oluşturacak bir golcüyü kadrosuna katmak isterken gündemine ise Midtjylland'ın 22 yaşındaki forveti Franculino Dju geldi. Sarı-kırmızılıların Dju'yu Midtjylland'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçta da takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Mauro Icardi'nin vedası sonrası forvet transferi yapmayı planlayan Galatasaray'da isimler netleşiyor.
Victor Osimhen gibi dünyaca ünlü bir yıldızın yanına önemli bir golcüyü takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılarda önemli bir isim dikkat çekti.
Yönetim; Danimarka ekibi Midtjylland'dan 22 yaşındaki Franculino Dju'yu gözüne kestirdi.
10+4 kuralında 23 yaş altı kontenjanına uyan Dju beğeni topladı. Okan Buruk'un da beğendiği genç ismin alınması hedefleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Midtjylland'da oynayan Franculino Dju'yu ciddi anlamda izliyor.
Futbol tarzıyla Victor Osimhen'e benzetilen genç yıldız, gol yollarında çok başarılı bir isim olarak dikkat çekiyor.
Sol ayağını etkili kullanan 22 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da birçok kulüp tarafından izleniyor.
Danimarka ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan Dju'nun 30 milyon euro değeri bulunuyor. Aralık 2024'ten beri Midtjylland'da olan Gine-Bissau'lu forvet 110 resmi maçta 55 gol attı, 17 asist yaptı ve 72 gole etki etti.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI FUTBOLU BEĞENİLDİ
Golcü transferinde listede olan Franculino Dju, Midtjylland'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ile oynadığı maçlarda takip edildi. 22 yaşındaki golcünün iki maçtaki performansı da yakından mercek altına alındı. Sarı-kırmızılı teknik ekibin detaylı bir rapor çıkardığı vurgulandı.
DJU İÇİN GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK
Midtjylland'ın Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a elenmesinden sonra Franculino Dju'nun takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi faktörünü göz önünde bulunduran 22 yaşındaki forvet oyuncusu, Galatasaray'ın teklifini cazip buluyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.