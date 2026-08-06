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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Galatasaray'da ismi bir süredir ayrılık iddialarında yer alan o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sarı-kırmızılı futbolcunun transferinde ısrarcı olan o takımın, transferden mecburen vazgeçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 12:39
Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

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Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Transfer dönemini durgun geçiren sarı-kırmızılılar şimdiye kadar sadece Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Öte yandan Cimbom'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Bu doğrultuda ismi uzun süredir Serie A ekibi Como ile transfer iddialarında anılan Davinson Sanchez hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Sabah'ın haberine göre, İtalyan ekibi Como bir aydır peşinden koştuğu Davinson Sanchez'den mecburen vazgeçti.

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

27 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray tarafından reddedilen Çizme temsilcisi, Kolombiyalı savunmacıya alternatif olarak belirlediği Chelsea'den Trevoh Chalobah'ın transferini bitirdi.

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

İngiliz stoper ile Como her konuda anlaşmaya vardı.

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı 45 maçta giyen Sanchez, takımına 2 gollük katkı sağladı.

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