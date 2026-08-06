Transferinden vazgeçtiler! Galatasaraylı yıldız ile ilgili flaş gelişme
Galatasaray'da ismi bir süredir ayrılık iddialarında yer alan o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sarı-kırmızılı futbolcunun transferinde ısrarcı olan o takımın, transferden mecburen vazgeçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 12:39
Bu doğrultuda ismi uzun süredir Serie A ekibi Como ile transfer iddialarında anılan Davinson Sanchez hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre, İtalyan ekibi Como bir aydır peşinden koştuğu Davinson Sanchez'den mecburen vazgeçti.
27 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray tarafından reddedilen Çizme temsilcisi, Kolombiyalı savunmacıya alternatif olarak belirlediği Chelsea'den Trevoh Chalobah'ın transferini bitirdi.
İngiliz stoper ile Como her konuda anlaşmaya vardı.
Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı 45 maçta giyen Sanchez, takımına 2 gollük katkı sağladı.
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