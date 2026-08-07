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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! Belçikalı yıldızın transfer kararı...

Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! Belçikalı yıldızın transfer kararı...

Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak yaz transfer döneminin sansasyonel hamlelerinden birine imza atan Trabzonspor'un Romelu Lukaku için de teklifte bulunduğu iddia edilirken Lukaku'nun bordo-mavililere verdiği yanıt ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 14:31
Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! Belçikalı yıldızın transfer kararı...

Muhammed Salah transferinin ardından rotasını santrfor eklemesine çeviren Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Romelu Lukaku'ydu.

LUKAKU TEKLİFE SICAK BAKMADI

Bordo-mavililerın, Belçikalı golcü için en somut teklifi ileten takım olduğu öne sürüldü. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Trabzonspor'un teklifi, Lukaku tarafında karşılık bulmadı. 33 yaşındaki santrforla MLS'ten birkaç kulübün ilgilendiği belirtildi.

NAPOLI 10-12 MİLYON EURO ARASINDA TEKLİFLERE AÇIK

Haberde, Napoli'nin Lukaku için 10-12 milyon euro arası teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. 2024 yazında Chelsea'dan 30 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine katılan Lukaku için Chelsea'nin bir sonraki satışından yüzde 40 pay alma hakkı da bulunuyor.

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