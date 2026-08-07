Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isterken sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de Endrick olmuştu. Endrick ile ilgili son olarak Fenerbahçelileri üzecek bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 16:44
Real Madrid'in Brezilyalı starı Endrick'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde engelle karşılaştı.
Radio Marca'dan Ramon Alvarez'in haberine göre Endrick ve Real Madrid, oyuncunun kiralanması hakkında kararını verdi.
Oyuncunun temsilciliğini yürüten menajerlik şirketi, Real Madrid'in Espi ve Diomande transferlerinin ardından başkent ekibiyle görüştü.
Şirket, eflatun-beyazlı kulüple varılan anlaşma doğrultusunda Endrick'in Premier Lig ekiplerinden birine transferi için resmi adımları atmaya başladı.
Düzenli forma giymek isteyen Brezilyalı golcünün, takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Real Madrid, ikinci yarısını da Lyon'da kiralık olarak geçiren Endrick, 24 maçta 1730 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 8 asist üretti.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber.
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