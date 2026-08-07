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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isterken sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de Endrick olmuştu. Endrick ile ilgili son olarak Fenerbahçelileri üzecek bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 16:44
Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Kulüp yetkililerinden yapılan açıklama doğrultusunda, sarı-lacivertlilerin Sturm Graz turunu kazanmasının ardından kadroya bir 9 numara transferinin yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Bu doğrultuda gündemine Alexander Sörloth, Serhou Guirassy ve Vangelis Pavlidis gibi isimleri alan Fenerbahçe'nin, listesinde bulunan bir isimle daha alakalı sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Real Madrid'in Brezilyalı starı Endrick'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde engelle karşılaştı.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Radio Marca'dan Ramon Alvarez'in haberine göre Endrick ve Real Madrid, oyuncunun kiralanması hakkında kararını verdi.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Oyuncunun temsilciliğini yürüten menajerlik şirketi, Real Madrid'in Espi ve Diomande transferlerinin ardından başkent ekibiyle görüştü.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Şirket, eflatun-beyazlı kulüple varılan anlaşma doğrultusunda Endrick'in Premier Lig ekiplerinden birine transferi için resmi adımları atmaya başladı.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Düzenli forma giymek isteyen Brezilyalı golcünün, takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Real Madrid, ikinci yarısını da Lyon'da kiralık olarak geçiren Endrick, 24 maçta 1730 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 8 asist üretti.

Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Yeni rotası...

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber.

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