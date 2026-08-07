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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübile maçında 8 Ağustos Cumartesi akşamı Göztepe'ye konuk olacak. Bordo-mavililer, kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 16:08
Trabzonspor, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, Göztepe ile İsmail Köybaşı'nın jübile maçı kapsamında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede, Muhammed Salah yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosunda yer alan isimler:

Onuralp, Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muci, Aral, Saviolo, Metehan, Mitongo, Umut ve Onuachu.

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