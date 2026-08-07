Trabzonspor, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, Göztepe ile İsmail Köybaşı'nın jübile maçı kapsamında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede, Muhammed Salah yer almadı.
İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosunda yer alan isimler:
Onuralp, Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muci, Aral, Saviolo, Metehan, Mitongo, Umut ve Onuachu.
📝 Göztepe maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/8LgkEBCMfk— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 7, 2026