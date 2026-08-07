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Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Dursun Özbek: Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 16:30
Dursun Özbek: Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kapalı Futbol Sahası'nın açılışı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın spor kulübü olmasının yanında Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğuna dikkat çeken Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Spor kulübü olmasına rağmen, sosyal faaliyetleri için de birçok etkinlik var. Bugün katılım gösterdiğimiz etkinlikte bunlardan bir tanesi. Şeyh Zayed Çocuk Evleri programı çerçevesinde geçen sene de gelmiştik. Geçen sene satranç için geldik. O zaman da böyle bir sahanın yapılması konusunda mutabakata varmıştık. Ben altyapı gönüllülerime çok teşekkür ediyorum. Hiç ellerini buradan çekmediler. Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler. Bir defa bu tesis çok güzel olmuş. Çocuklar çok küçük yaşlardan belli bir seviyeye kadar gelirken her şey burada var. Tekrar tekrar hizmeti geçen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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