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Haberler Galatasaray Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyle açılacak. Son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken, Çorum FK ise Süper Lig tarihindeki ilk maçında sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler de sezonun açılış karşılaşması öncesinde "Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte RAMS Park'ta oynanacak mücadeleye ilişkin yayın saati, kanal bilgisi ve merak edilen detaylar!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 12:23
Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona kendi sahasında çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında RAMS Park'ta Çorum FK'yı ağırlayacak. Ligin açılış karşılaşması niteliği taşıyan mücadelede Galatasaray, şampiyonluk yolundaki ilk 3 puanını almak isterken, Süper Lig'e yükselen Çorum FK ise dev rakibi karşısında tarih yazmayı hedefleyecek. Sezonun ilk düdüğüyle birlikte gözler RAMS Park'a çevrilirken, maçın saati, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmaya ilişkin detaylar da futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray-Çorum FK maçının detayları!

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçı TSİ 21.30'da başlayacak.

HEDEF SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAMAK

Son şampiyon unvanıyla yeni sezona giren Galatasaray, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında alacağı galibiyetle hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hazırlık döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da yeni transferlerin ilk resmi lig maçındaki performansı da merakla bekleniyor.

ÇORUM FK İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKACAK

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK için Galatasaray deplasmanı ayrı bir önem taşıyor. Kırmızı-siyahlılar, ligin son şampiyonuna karşı puan ya da puanlar alarak Süper Lig serüvenine unutulmaz bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HEYECANI

Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak mücadele, yalnızca iki takım adına değil, tüm futbolseverler için de yeni sezonun başlangıcı olacak. Açılış maçının ardından Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları hafta sonu boyunca devam edecek. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki ilk adımı ile Çorum FK'nın Süper Lig tarihindeki ilk sınavına sahne olacak mücadele, sezonun en çok takip edilen karşılaşmalarından biri olmaya aday.

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