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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Fenerbahçe, Mason Greenwood Transferi ardından gözünü bir başka Marsilyalı oyuncu İgor Paixao'ya dikti. Fransız medyasında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı kanat oyuncusunu gündeme aldı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 12:47
Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen sarı-lacivertliler, Mason Greenwood transferinin ardından gözünü başka bir Marsilya oyuncusuna dikti.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Hedefteki isim, Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Fransız basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen oyuncuyu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Paixao, Fenerbahçe için hiç de yabancı bir isim değil.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Jorge Jesus'un teknik direktörlük döneminde de takip edilen oyuncu, o dönem İstanbul'a gelmemişti.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Haberde, Marsilya'nın finansal problemleri nedeniyle tablonun bu kez Fenerbahçe adına farklı olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Ligue 1 ekibinin 2027 yılına kadar 150 milyon euro'luk oyuncu satışı yapması gerekiyor. Bu durum, Fransız kulübü açısından Paixão'yu elden çıkarmak için bir fırsat olarak görülebilir.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Anlaşma olursa oyuncu, Marsilya'da birlikte gol ürettiği Greenwood'la Fenerbahçe'de yeniden buluşacak.

Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...

Ancak Paixão'nun Ligue 1'den ayrılmak için acele etmediği, birçok Avrupa kulübünün de oyuncuyu takip ettiği öğrenildi.

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