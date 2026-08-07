Haberde, Marsilya'nın finansal problemleri nedeniyle tablonun bu kez Fenerbahçe adına farklı olabileceği belirtildi.

Ligue 1 ekibinin 2027 yılına kadar 150 milyon euro'luk oyuncu satışı yapması gerekiyor. Bu durum, Fransız kulübü açısından Paixão'yu elden çıkarmak için bir fırsat olarak görülebilir.