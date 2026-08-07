Fenerbahçe'den Marsilya'dan yeni yıldız! İşte o isim...
Fenerbahçe, Mason Greenwood Transferi ardından gözünü bir başka Marsilyalı oyuncu İgor Paixao'ya dikti. Fransız medyasında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı kanat oyuncusunu gündeme aldı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 12:47
Fransız basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen oyuncuyu gündemine aldı.
Paixao, Fenerbahçe için hiç de yabancı bir isim değil.
Jorge Jesus'un teknik direktörlük döneminde de takip edilen oyuncu, o dönem İstanbul'a gelmemişti.
Haberde, Marsilya'nın finansal problemleri nedeniyle tablonun bu kez Fenerbahçe adına farklı olabileceği belirtildi.
Ligue 1 ekibinin 2027 yılına kadar 150 milyon euro'luk oyuncu satışı yapması gerekiyor. Bu durum, Fransız kulübü açısından Paixão'yu elden çıkarmak için bir fırsat olarak görülebilir.
Anlaşma olursa oyuncu, Marsilya'da birlikte gol ürettiği Greenwood'la Fenerbahçe'de yeniden buluşacak.
Ancak Paixão'nun Ligue 1'den ayrılmak için acele etmediği, birçok Avrupa kulübünün de oyuncuyu takip ettiği öğrenildi.
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