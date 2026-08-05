Muriç 6 yıl sonra maça çıkacak

6 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe transfer olan Vedat Muriç, Gornik Zabrze maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hafta içi takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli forvetin Sturm Graz karşısında süre alması bekleniyor. Kosovalı yıldız, bu maçta süre bulduğu takdirde 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
6 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe transfer olan Vedat Muriç, Gornik Zabrze maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hafta içi takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli forvetin Sturm Graz karşısında süre alması bekleniyor. Kosovalı yıldız, bu maçta süre bulduğu takdirde 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkacak.