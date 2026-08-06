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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

Ömer Üründül Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonlar ligine göz kırptı. Mücadelenin ardından Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 09:44
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL-EN BÜYÜK KAZANÇ AKTÜRKOĞLU!

Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. İlk 20 dakikada çok tempolu bir futbol sergilediler. Talisca ile erken skor avantajı yakalandı.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

Devre ortasından sonra yüksek tempoda düşüş başladı. Buna rağmen rakibe de tehlikeli atak şansı verilmiyordu. Taktik açıdan geride genişlik bırakmamak doğru bir tercihti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

Devre sonunda Greenwood'un mükemmel golüyle fark ikiye çıktı. İkinci yarı tahmin ettiğim gibi geçti. Fenerbahçe, fizik olarak oyundan düştü. İlk yarı top yapamayan Graz'ın zaman zaman oyunu kontrolü ettiğini, bazı tehlikeli atak girişimleri geliştirildiğini gördük.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

Sonra İsmail Kartal'dan hamleler geldi. İkinci yarıdaki kopuk futbolda rakip risk aldığı için Fenerbahçe'nin seyrek ataklarında da üçüncü golün de gelebileceği 2-3 pozisyon gelişti. Hele hele uzatma bölümünde kaçan fırsat çok netti. Sonuçta 2 farklı skorla maç noktalandı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda fiziksel açıdan düşmesi normal. Bu kadro yapısının tempoda devamlılık sağlaması mümkün değil. Guendouzi ve Kante ağır yükü başarıyla taşıdılar.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

Skriniar son derece diriydi, yanındaki Ake'nin de işi biliyor olmasının Skriniar'ı daha da rahatlattığı gerçek. Greenwood gerçekten çok kaliteli bir kanat forveti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

Futbolu biliyor, az top kaybediyor, golü de mükemmeldi ama daha hazır değil. Dün gecenin en büyük kazancı Kerem'in performansıydı. Müthiş koştu, en önemlisi de takım savunmasına verdiği üst düzey katkıydı.

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