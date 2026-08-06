Salzburg-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Salzburg ile Pafos FC arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Salzburg, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos FC ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Salzburg-Pafos FC MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Salzburg-Pafos FC maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Salzburg-Pafos FC MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Salzburg-Pafos FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg-Pafos FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Salzburg-Pafos FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg: Zawieschitzky; Veratschnig, Boma, Zabransky, Schmid; Diabate, Barry; Redzic, Diakite, Vertessen; Konate

Pafos FC: Majecki; Bruno, Goldar, Luiz, Ioannou; Quina, Sunjic, Guga; Correia, Biel, Lele