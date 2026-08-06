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Haberler UEFA Avrupa Ligi PAOK-Anderlecht maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PAOK-Anderlecht maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Belçika ekibi Anderlecht karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Alessio ile Vitor Bruno'nun öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte PAOK-Anderlecht maçının detayları!

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 14:48
PAOK-Anderlecht maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PAOK-Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı PAOK ile Anderlecht arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi PAOK, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Belçika temsilcisi Anderlecht ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

PAOK-Anderlecht MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki PAOK-Anderlecht maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

PAOK-Anderlecht MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.45'te başlayacak.

PAOK-Anderlecht MAÇI HANGİ KANALDA?

PAOK-Anderlecht maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

PAOK-Anderlecht MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PAOK: Pavlenka; Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Gomez; Santamaria, Zafeiris; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Mythou

Anderlecht: Coosemans; Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson; Llansana, Kana, Saliba, Nga Kana; Seke, Sikan

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