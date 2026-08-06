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Haberler UEFA Avrupa Ligi Lech Poznan-KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Lech Poznan-KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Lech Poznan ile Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Niels Frederiksen ile Magnus Powell'in öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Lech Poznan-KI Klaksvik maçının detayları!

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 14:27
Lech Poznan-KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Lech Poznan-KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Lech Poznan ile KI Klaksvik arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Lech Poznan, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Faroe temsilcisi KI Klaksvik ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Lech Poznan-KI Klaksvik FC MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Lech Poznan-KI Klaksvik maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Lech Poznan-KI Klaksvik MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Lech Poznan-KI Klaksvik MAÇI HANGİ KANALDA?

Lech Poznan-KI Klaksvik maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lech Poznan-KI Klaksvik MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lech Poznan: Lis: Pereira, Skrzypczak, Monka, Moutinho; Walemark, Kozubal, Murawski, Palma; Agnero, Sayyadmanesh

KI Klaksvik: Jensen; Pavlovic, Tellechea, Sorensen; Danielsen, Nasstrom, Sinyan, Jean Carlos; Brattbakk, Klettskard, Ali

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