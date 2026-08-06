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Haberler UEFA Avrupa Ligi Thun-Vikingur CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Thun-Vikingur CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İsviçre temsilcisi Thun ile İzlanda ekibi Vikingur karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Gian-Luca Privitelli ile Sölvi Ottesen'in öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Thun-Vikingur maçının detayları!

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 15:02
Thun-Vikingur CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Thun-Vikingur maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Thun ile Vikingur arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Thun, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, İzlanda temsilcisi Vikingur ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Thun-Vikingur MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Thun-Vikingur maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Thun-Vikingur MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Thun-Vikingur MAÇI HANGİ KANALDA?

Thun-Vikingur maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Thun-Vikingur MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Thun: Steffen; Fehr, Bamert, Burgy, Heule; Reichmuth, Roth, Zoukit, Matoshi; Gutbub, Labeau

Vikingur: Fridriksson; Gunnarsson, Ekroth, Vatnhamar, Gudjonsson; Sigurdsson, Hafsteinsson, Hauksson; Borgthorsson, Ingimundarson, Omarsson

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